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ВР сьогодні має розглянути проект постанови про невідкладне розслідування фактів щодо зловживань в "Укроборонпромі"

ВР сьогодні має розглянути проект постанови про невідкладне розслідування фактів щодо зловживань в "Укроборонпромі"

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Сьогодні Верховна Рада має розглянути проект постанови "Про невідкладне розслідування фактів, оприлюднених у засобах масової інформації щодо зловживань в державному концерні "Укроборонпром" та причетності до цього посадових осіб" (№10104). Про це на засіданні парламенту повідомив голова Верховної Ради Андрій Парубій, передає УНН. 

Спікер зазначив, що даний проект постанови був зареєстрований сьогодні, і депутати мають розглянути його наприкінці ранкового засідання – близько 13.40.

Проектом постанови передбачається встановити, що повноваження Тимчасової слідчої комісії ВР з розслідування відомостей щодо фактів розкрадання у Збройних силах України та підриву обороноздатності держави у період з 2004 по 2017 роки розповсюджуються на будь-які правопорушення в оборонній сфері, в тому числі у 2018-2019 роках.

Нагадаємо, вчора, 27 лютого, представники Національного корпусу провели акцію протесту під будинком Гладковського через підозру його сина у розкраданнях на "Укроборонпромі".

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Перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олег Гладковський припинив свої повноваження на час розслідування через матеріали журналістів про масштабні розкрадання в "Укроборонпромі".

25 лютого було опубліковано матеріали про масштабні розкрадання в "Укроборонопромі", до яких нібито причетні посадові особи, наближені до президента Петра Порошенка. Мова йшла і про сина першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігоря, а також ще ряду осіб. В журналістському розслідуванні стверджується, що з 2016 року українським оборонним підприємствам запчастини для військової техніки продавалися з націнкою до 300%. Товар завозився з території РФ контрабандним шляхом або ж купувався на складах військових частин в Україні.

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