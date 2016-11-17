ВР рассмотрит обращение к международным организациям о нарушении прав человека в России
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Верховная Рада включила в повестку дня обращение к международным организациям по осуждению многочисленных нарушений прав человека на территории России. Соответствующее решение было поддержано 230 народными депутатами, передает корреспондент УНН.
Парламент своим решением включил в повестку дня проект постановления "Об обращении ВР к ООН, Европарламенту, ПАСЕ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, международным правозащитным организациям, мировым лидерам и всем членам международного сообщества по поддержке Ильдара Дадина и других узников совести в Российской Федерации и осуждению многочисленных нарушений прав человека на территории РФ".
Напомним, Ильдар Дадин стал первым в России активистом, который был осужден в декабре 2015 года по статье о неоднократных нарушениях правил проведения публичных мероприятий. Его срок составляет два с половиной года колонии.
Как сообщал УНН, в начале ноября адвокат Дадина передал его письмо, в котором заключенный сообщил об избиении в колонии. По данным "Новой газеты", тюремщики тогда подтвердили избиения, заявив, что Дадин грубо отказывался выполнять их указания.
В свою очередь, Федеральная служба исполнения наказаний России официально заявила, что "независимые врачи" не выявили у Дадина признаков побоев. С заявлением об отсутствии признаков незаконного применения насилия в отношении Дадина выступили и в Следственном комитете России. Сам активист объяснил, что его били, когда он был в одежде, поэтому особых следов не осталось.
Несмотря на заявления РФ, Генсек Совета Европы обеспокоен условиями содержания в тюрьме российского активиста И.Дадина.