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15 марта, 19:03 • 111169 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 155059 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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15 марта, 12:52 • 108794 просмотра

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ВР рассмотрит обращение к международным организациям о нарушении прав человека в России

ВР рассмотрит обращение к международным организациям о нарушении прав человека в России

Киев • УНН

 • 7749 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Верховная Рада включила в повестку дня обращение к международным организациям по осуждению многочисленных нарушений прав человека на территории России. Соответствующее решение было поддержано 230 народными депутатами, передает корреспондент УНН.

Парламент своим решением включил в повестку дня проект постановления "Об обращении ВР к ООН, Европарламенту, ПАСЕ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, международным правозащитным организациям, мировым лидерам и всем членам международного сообщества по поддержке Ильдара Дадина и других узников совести в Российской Федерации и осуждению многочисленных нарушений прав человека на территории РФ".

Напомним, Ильдар Дадин стал первым в России активистом, который был осужден в декабре 2015 года по статье о неоднократных нарушениях правил проведения публичных мероприятий. Его срок составляет два с половиной года колонии.

Как сообщал УНН, в начале ноября адвокат Дадина передал его письмо, в котором заключенный сообщил об избиении в колонии. По данным "Новой газеты", тюремщики тогда подтвердили избиения, заявив, что Дадин грубо отказывался выполнять их указания.

В свою очередь, Федеральная служба исполнения наказаний России официально заявила, что "независимые врачи" не выявили у Дадина признаков побоев. С заявлением об отсутствии признаков незаконного применения насилия в отношении Дадина выступили и в Следственном комитете России. Сам активист объяснил, что его били, когда он был в одежде, поэтому особых следов не осталось.

Несмотря на заявления РФ, Генсек Совета Европы обеспокоен условиями содержания в тюрьме российского активиста И.Дадина.

Украинские Национальные Новости

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