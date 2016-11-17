ВР розгляне звернення до міжнародних організацій щодо порушення прав людини у Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Верховна Рада включила до порядку денного звернення до міжнародних організацій щодо засудження численних порушень прав людини на території Росії. Відповідне рішення було підтримано 230 народними депутатами, передає кореспондент УНН.
Парламент своїм рішенням включив до порядку денного проект постанови “Про звернення ВР до ООН, Європарламенту, ПАРЄ, Парламентської асамблеї ОБСЄ, міжнародних правозахисних організацій, світових лідерів та всіх членів міжнародного співтовариства щодо підтримки Ільдара Дадіна та інших в’язнів сумління в Російській Федерації і засудження численних порушень прав людини на території РФ”.
Нагадаємо, Ільдар Дадін став першим у Росії активістом, що був засуджений у грудні 2015 року за статтею про неодноразові порушення правил проведення публічних заходів. Його термін становить два з половиною роки колонії.
Як повідомляв УНН, на початку листопада адвокат Дадіна передав його листа, в якому в’язень повідомив про побиття в колонії. За даними “Нової газети”, тюремники тоді підтвердили побиття, заявивши, що Дадін грубо відмовлявся виконувати їхні вказівки.
Натомість, Федеральна служба виконання покарань Росії офіційно заявила, що “незалежні лікарі” не виявили в Дадіна ознак побоїв. Із заявою про відсутність ознак незаконного застосування насильства щодо Дадіна виступили й у Слідчому комітеті Росії. Сам активіст пояснив, що його били, коли він був в одязі, тому особливих слідів не лишилося.
Попри заяви РФ, Генсек Ради Європи висловив занепокоєння умовами утримання у в’язниці російського активіста І.Дадіна.