ВР согласовала изменения в соглашение о перевозке грузов между Украиной и Швейцарией
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Верховная Рада согласовала изменения к соглашению перевозки грузов между Украиной и Швейцарией без разрешений. Парламентарии ратифицировали 232 голосами изменения в соответствующем соглашении, передает корреспондент УНН.
Соглашение предусматривает, что перевозчики государства договорной стороны имеют право временно ввозить пустой или загружен автомобиль на территорию другой стороны в определенные места назначения или транзитом.
При этом если вес транспортного средства превышает нормативные показатели, то он может попасть на территорию другого государства при условии получения соответствующего разрешения.
Как сообщал УНН, Рада обязала пропускать на перекрестках авто, которые уже движутся по кругу.