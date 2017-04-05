ВР согласовала изменения в соглашение о перевозке грузов между Украиной и Швейцарией

Соглашение предусматривает, что перевозчики государства договорной стороны имеют право временно ввозить пустой или загружен автомобиль на территорию другой стороны в определенные места назначения или транзитом.

При этом если вес транспортного средства превышает нормативные показатели, то он может попасть на территорию другого государства при условии получения соответствующего разрешения.

Как сообщал УНН, Рада обязала пропускать на перекрестках авто, которые уже движутся по кругу.