ВР погодила зміни до угоди про перевезення вантажів між Україною і Швейцарією
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Верховна Рада погодила зміни до угоди перевезення вантажів між Україною та Швейцарією без дозволів. Парламентарі ратифікували 232 голосами зміни до відповідної угоди, передає кореспондент УНН.
Угода передбачає, що перевізники держави договірної сторони мають право тимчасово ввозити порожній або завантажений автомобіль на територію іншої сторони у визначені місця призначення або транзитом.
При цьому якщо вага транспортного засобу перевищує нормативні показники, то він може потрапити на територію іншої держави за умови отримання відповідного дозволу.
Як повідомляв УНН, Рада зобов'язала пропускати на перехрестях авто, які вже рухаються по колу.