ВР планирует принять законы для "реформы парламента" - А.Парубий

"Я хочу, чтобы на этой неделе мы рассмотрели вопросы, касающиеся реформы парламента. Я провел пять или шесть рабочих групп со всеми представителями фракций. Мы пришли к пониманию тех законопроектов, которые мы можем рассматривать и под какие есть голоса, где есть общая поддержка", - сказал А.Парубий.

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По его словам, один из этих законопроектов, которые планируется рассмотреть в четверг, касается перечня вопросов, которые были в рекомендации Европарламента и законопроект, касающийся соотношения комитетов и министров в правительстве, "этот законопроект будет действующий для следующего созыва, а также законопроект, который предусматривает приведение в соответствие регламента ВР в Конституцию".

Он напомнил, что через неделю планируется проведение встречи руководства ВР с представителями Европарламента, с президентом Коксом (президент Европарламента 2002-2004 г. Пэт Кокс - ред.) "И я просил и фракции и председателей комитетов, чтобы мы смогли подойти к рассмотрению этих вопросов, чтобы мы во время встречи с нашими европейскими парламентариями могли отметить, что рекомендации, которые принимала сама же ВР, выполняются".