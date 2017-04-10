ВР планує ухвалити закони для "реформи парламенту" - А.Парубій

"Я хочу щоб на цьому тижні ми розглянули питання, що стосуються реформи парламенту. Я провів п'ять, чи шість робочих груп з усіма представниками фракцій. Ми дійшли до розуміння тих законопроектів, які ми можемо розглядати і під які є голоси, де є загальна підтримка", - сказав А.Парубій.

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За його словами, один з цих законопроектів, які планується розглянути у четвер, стосується переліку тих питань, які були в рекомендації Європарламенту і законопроект, який стосується співвідношення комітетів і міністрів в уряді, "цей законопроект буде діючий для наступного скликання, а також законопроект, який передбачає приведення у відповідність регламенту ВР до Конституції".

Він нагадав, що через тиждень планується проведення зустрічі керівництва ВР з представниками Європарламенту, з президентом Коксом (президент Європарламенту 2002-2004 років Пет Кокс - ред.) "і я просив і фракції і голів комітетів, щоб ми змогли підійти до розгляду цих питань, щоб ми під час зустрічі з нашими європейськими парламентаріями могли зазначити, що рекомендації, які приймала сама ж ВР, виконуються".