ВР поддержала увеличение размера помощи для тяжелобольных детей

Проект Закона №2024 о внесении изменений в статью 18-7 Закона Украины "О государственной помощи семьям с детьми" относительно повышения размеров помощи для детей с тяжелыми болезнями предусматривает, что выплата будет в размере двух прожиточных минимумов для детей соответствующего возраста.

Напомним, Парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал ВР принять за основу законопроект о повышении размера помощи на детей с тяжелыми болезнями.