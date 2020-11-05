ВР підтримала збільшення розміру допомоги для тяжкохворих дітей

Проект Закону №2024 про внесення змін до статті 18-7 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо підвищення розмірів допомоги для дітей із тяжкими хворобами передбачає, що виплата буде у розмірі двох прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку.

Нагадаємо, Парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував ВРУ ухвалити за основу законопроект щодо підвищення розміру допомоги на дітей з тяжкими хворобами.