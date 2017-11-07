ВР поддержала за основу законопроект об открытых списках на выборах (расширено)

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 8888 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 70061 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 135693 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 109490 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111712 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109368 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101868 просмотра

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КИЕВ. 7 ноября. УНН. Верховная Рада приняла в первом чтении проект Избирательного кодекса (№3112-1), предусматривающий введение пропорциональной избирательной системы с региональными списками кандидатов в депутаты. За соответствующее решение проголосовали 226 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Законопроект предусматривает введение в Украине избирательной системы с открытыми списками, а также региональных избирательных округов. Определено, что эта модель будет применяться как на выборах народных депутатов, так и депутатов АР Крым, областных советов, а также в городских советах городов, в которых количество избирателей превышает 90 тыс. человек. Среди авторов этого законопроекта - председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

При этом депутаты провалили голосование за Избирательный кодекс (№3112), автором которого был народный депутат Валерий Писаренко.

Также депутатам не хватило голосов для принятия за основу проекта изменений в закон "О местных выборах" по урегулированию процедуры принятия решения партии об участии ее местных организаций в соответствующих местных выборах (№4843).

Напомним, сегодня в Раде должны были рассмотреть законопроекты: №№3112, 3112-1 об изменениях в Избирательный кодекс Украины, законопроект №4843 о внесении изменений в закон Украины "О местных выборах" по урегулированию процедуры принятия решения партии об участии ее местных организаций в соответствующих местных выборах.

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