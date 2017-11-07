ВР підтримала за основу законопроект про відкриті списки на виборах (розширено)

Законопроект передбачає запровадження в Україні виборчої системи з відкритими списками, а також регіональних виборчих округів. Визначається, що ця модель буде застосовуватися як на виборах народних депутатів, так і депутатів АР Крим, обласних рад, а також у міських радах тих міст, у яких кількість виборців перевищує 90 тисяч осіб. Серед авторів цього законопроекту - голова Верховної Ради Андрій Парубій.

При цьому депутати провалили голосування за Виборчий кодекс (№3112), автором якого був народний депутат Валерій Писаренко.

Також депутатам не вистачило голосів для ухвалення за основу проекту змін до закону "Про місцеві вибори" щодо врегулювання процедури ухвалення рішення партії про участь її місцевих організацій у відповідних місцевих виборах (№4843).

Нагадаємо, сьогодні в Раді мали розглянути законопроекти: №№3112, 3112-1 про зміни до Виборчого кодексу України, законопроект №4843 про внесення змін до закону України "Про місцеві вибори" щодо врегулювання процедури прийняття рішення партії про участь її місцевих організацій у відповідних місцевих виборах.