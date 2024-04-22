Впервые в истории: в день халвинга BTC доходы от майнинга Bitcoin превысили отметку в 100 млн долларов

Доход, полученный от майнинга биткойнов (BTC), впервые достиг более 100 миллионов долларов, установив рекордную дневную прибыль во время дня халвинга биткойнов 20 апреля, передает УНН со ссылкой на Сointelegraph.

Детали

20 апреля майнеры биткойна заработали 107,7 миллиона долларов США, из-за майнинга и транзакционных комиссий, поскольку участники сообщества готовы были заплатить высокие суммы за регистрацию своих транзакций в блоке номер 840 000. Инвесторы, желая стать частью истории биткойна, потратили 37,7 BTC (что равно 2,4 миллиона долларов) на комиссии, чтобы обеспечить место в ограниченном блоке, что стало причиной четвертого халвинг-события. Блок вместил 3 050 транзакций, со средней комиссией около 800 долларов за транзакцию. Высокие комиссии были вызваны соревнованием за запись и гравировку редких сатоши в халвинг-блоке. Значительная активность также была связана с запуском нового протокола Runes Protocol от Кейси Родармора, создателя Bitcoin Ordinals, который стартовал в день халвинга.

Предыдущий рекорд доходов для майнеров биткойна был установлен 11 марта и составлял 78,7 миллиона долларов, когда цена на биткойн достигла новой вершины в 71 415 долларов. Этот скачок доходов был тесно связан с рыночной стоимостью биткойна, поскольку майнеры получают награду в виде BTC за верификацию транзакций в блокчейне.

Халвинг биткойна, состоявшийся 20 апреля, в четвертый раз снизил награду за майнинг на 50%, уменьшив ее до 3,125 BTC за каждый добытый блок, до следующего снижения вознаграждения при очередном халвинге.

После уменьшения ажиотажа вокруг халвинга BTC, средняя комиссия за транзакции в сети Bitcoin значительно снизилась. Уже на следующий день после того, как была установлена рекордная средняя стоимость в $128, комиссии резко упали.

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