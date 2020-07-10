Впервые за четыре года: в Суперлиге выступит десять баскетбольных клубов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Федерация баскетбола Украины приняла решение включить БК "Тернополь" в состав участников Суперлиги на сезон 2020/21 годов, сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.
"Тернополь" по итогам прошлого сезона Высшей лиги показал лучший результат в Группе 2 Высшей лиги.
Следующий сезон в Суперлиге клуб будет проводить на обновленной арене "ФОК".
Таким образом, в элитном дивизионе чемпионата Украины будет играть 10 команд - всего за последние 4 сезона. В чемпионате 2017/18 и 2018/19 годов в Суперлиге выступало 8 команд, в сезоне прошедшее соревновались 9 клубов.
Примечательно, что последним представителем Запада Украины в элитном дивизионе был клуб "Волыньбаскет", которые заняли 8 место в регулярном чемпионате 2015/16.