Вперше за чотири роки: у Суперлізі виступить десять баскетбольних клубів

“Тернопіль” за підсумками минулого сезону Вищої ліги показав найкращий результат у Групі 2 Вищої ліги.

Наступний сезон в Суперлізі клуб проводитиме на оновленій арені “ФОК”.

Таким чином, в елітному дивізіоні чемпіонату України гратиме 10 команд — найбільше за останні 4 сезони. В чемпіонаті 2017/18 та 2018/19 років в Суперлізі виступало 8 команд, у сезоні, що минув, змагалися 9 клубів.

Примітно, що останнім представником Заходу України в елітному дивізіоні був клуб “Волиньбаскет”, який посів 8 місце в регулярному чемпіонаті 2015/16.