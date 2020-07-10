Вперше за чотири роки: у Суперлізі виступить десять баскетбольних клубів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Федерація баскетболу України прийняла рішення включити БК "Тернопіль" до складу учасників Суперліги на сезон 2020/21 років, повідомляє УНН з посиланням на ФБУ.
“Тернопіль” за підсумками минулого сезону Вищої ліги показав найкращий результат у Групі 2 Вищої ліги.
Наступний сезон в Суперлізі клуб проводитиме на оновленій арені “ФОК”.
Таким чином, в елітному дивізіоні чемпіонату України гратиме 10 команд — найбільше за останні 4 сезони. В чемпіонаті 2017/18 та 2018/19 років в Суперлізі виступало 8 команд, у сезоні, що минув, змагалися 9 клубів.
Примітно, що останнім представником Заходу України в елітному дивізіоні був клуб “Волиньбаскет”, який посів 8 місце в регулярному чемпіонаті 2015/16.