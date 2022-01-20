Впервые в Украине: врачи прооперировали пищевод с помощью робота-хирурга
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Львовские врачи впервые в Украине прооперировали пищевод с помощью робота Da Vinci. Об этом сообщило первое территориальное медицинское объединение Львова, информирует УНН.
Детали
Пациенткой была 34-летняя Мирослава из Львовской области, которая в течение последних двух месяцев не могла даже глотнуть воды, чтобы не спровоцировать рвоту. Из-за болезни женщина похудела на 10 кг.
Причиной врачи называли ахалазию пищевода — то есть нарушение его функции во время употребления пищи. По статистике, этот диагноз есть только у 0,001% людей на планете.
Ранее единственным методом лечения была операция с разрезом грудной клетки и брюшной полости. Однако благодаря роботической системе Da Vinci врачи смогли провести операцию лишь через четыре маленьких прокола. Это уменьшило не только травматизм во время операции, но и риск повторного заболевания.
"Руки робота рассекли мышечную оболочку пищевода, которая и провоцировали спазм. Далее сформировали антирефлюксную манжетку, чтобы содержимое из желудка не попадало в пищевод", — говорится в сообщении.
Женщина уехала домой через день после операции. Сейчас она чувствует себя хорошо, может снова есть и пить.
Напомним
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