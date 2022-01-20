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Шахед-136

Вперше в Україні: лікарі прооперували стравохід за допомогою робота-хірурга

Вперше в Україні: лікарі прооперували стравохід за допомогою робота-хірурга

Київ • УНН

 • 16146 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Львівські лікарі вперше в Україні прооперували стравохід за допомогою робота Da Vinci. Про це повідомило Перше територіальне медичне об'єднання Львова, інформує УНН.

Деталі

Пацієнткою була 34-річна Мирослава з Львівської області, яка протягом останніх двох місяців не могла навіть ковтнути води, щоб не спровокувати блювання. Через хворобу жінка схудла на 10 кг.

Причиною лікарі називали ахалазію стравоходу — тобто порушення його функції під час вживання їжі. За статистикою, цей діагноз має лише 0,001% людей на планеті.

Раніше єдиним методом лікування була операція з розрізом грудної клітки й черевної порожнини. Однак завдяки роботичній системі Da Vinci лікарі змогли провести операцію лише через чотири маленькі проколи. Це зменшило не лише травматизм під час операції, а й ризик повторного захворювання.

"Руки робота розсікли м’язеву оболонку стравоходу, яка й провокували спазм. Далі сформували антирефлюксну манжетку, щоб вміст з шлунку не потрапляв в стравохід", — ідеться у повідомленні.

Жінка поїхала додому за день після операції. Зараз вона почувається добре, може знову їсти та пити.

Нагадаємо

12 січня вперше в Україні однорічній дитині трансплантували печінку від посмертного донора.

Українські Національні Новини

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