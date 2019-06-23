Впервые в истории в Мексиканском заливе был обнаружен гигантский кальмар

Так, группа исследователей при поддержке отдела по исследованию и изучению океана Национального управления океанических и атмосферных исследований, запечатлила в начале этой недели гигантского кальмара, длина которого оценивается в 10-12 футов (3-3,6 м). Глубоководное устройство вело запись в Мексиканском заливе на глубине 759 метров.

Гигантский морской зверь может казаться опасным, но это тоже может быть ошибочным восприятием, считают учёные.

"Самое главное, мы не нашли монстра. Гигантский кальмар большой и, конечно, необычный с нашей человеческой точки зрения, но если видео и может сказать что-то о характере животного, то оно показывает животное, удивленное своей ошибкой, отступающее после удара по чему-то, что поначалу показалось привлекательным, но, очевидно, не являлось едой", - заявили исследователи Сонке Джонсон и Эдит Виддер.

Как сообщал УНН, ученые зафиксировали на Марсе логотип из сериала Star Trek.