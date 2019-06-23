Вперше в історії в Мексиканській затоці було виявлено гігантського кальмара
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Гігантського кальмара було вперше зафіксовано на камеру в Мексиканській затоці. Кадри показують щупальця гігантської морської тварини в непроглядній підводній пітьмі, передає УНН з посиланням на The Independent.
Так, група дослідників за підтримки відділу з дослідження і вивчення океану Національного управління океанічних і атмосферних досліджень, відображені на початку цього тижня гігантського кальмара, довжина якого оцінюється в 10-12 футів (3-3,6 м). Глибоководний пристрій вів запис в Мексиканській затоці на глибині 759 метрів.
Гігантський морський звір може здаватися небезпечним, але це теж може бути помилковим сприйняттям, вважають вчені.
"Найголовніше, ми не знайшли монстра. Гігантський кальмар великий і, звичайно, незвичайний з нашої людської точки зору, але якщо відео і може сказати щось про характер тварини, то воно показує тварину, здивованою своєю помилкою, відступаюче після удару по чомусь, що спочатку здалося привабливим, але, очевидно, не було їжею", - заявили дослідники Сонк Джонсон і Едіт Віддер.
Як повідомляв УНН, вчені зафіксували на Марсі логотип з серіалу Star Trek.