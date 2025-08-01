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Возросло число пострадавших от ночной атаки на Запорожский район

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Две женщины, 36 и 77 лет, получили ранения в результате ночной атаки на Запорожский район. Им оказана необходимая медицинская помощь.

Возросло число пострадавших от ночной атаки на Запорожский район

В Запорожском районе возросло количество пострадавших от российской атаки в ночь на 01 августа. Об этом информирует УНН со ссылкой на начальника Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова.  

36-летняя и 77-летняя женщины ранены: увеличилось количество пострадавших от ночной атаки на Запорожский район. Одна женщина ранена в Веселянке, другая - в Малокатериновке

- говорится в сообщении чиновника. 

По словам Федорова, им оказана вся необходимая медицинская помощь.

Напомним

В ночь на 1 августа в результате вражеских ударов по Запорожскому району погиб 63-летний мужчина в Веселянке. В Малокатериновке 65-летний мужчина получил ранения, его дом поврежден.

Вита Зеленецкая

Война
Запорожская область