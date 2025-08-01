Зросла кількість постраждалих від нічної атаки на Запорізький район
Київ • УНН
Дві жінки, 36 та 77 років, отримали поранення внаслідок нічної атаки на Запорізький район. Їм надано необхідну медичну допомогу.
У Запорізькому районі зросла кількість постраждалих від російської атаки у ніч проти 01 серпня. Про це інформує УНН з посиланням на начальника Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова.
36-річна та 77-річна жінки поранені: збільшилася кількість постраждалих від нічної атаки на Запорізький район. Одна жінка поранена у Веселянці, інша - у Малокатеринівці
За словами Федорова, їм надана вся необхідна медична допомога.
Нагадаємо
У ніч проти 1 серпня внаслідок ворожих ударів по Запорізькому району загинув 63-річний чоловік у Веселянці. У Малокатеринівці 65-річний чоловік отримав поранення, його будинок пошкоджено.