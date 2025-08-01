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Зросла кількість постраждалих від нічної атаки на Запорізький район

Київ • УНН

 • 170 перегляди

Дві жінки, 36 та 77 років, отримали поранення внаслідок нічної атаки на Запорізький район. Їм надано необхідну медичну допомогу.

Зросла кількість постраждалих від нічної атаки на Запорізький район

У Запорізькому районі зросла кількість постраждалих від російської атаки у ніч проти 01 серпня. Про це інформує УНН з посиланням на начальника Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова.  

36-річна та 77-річна жінки поранені: збільшилася кількість постраждалих від нічної атаки на Запорізький район. Одна жінка поранена у Веселянці, інша - у Малокатеринівці

- йдеться у дописі чиновника. 

За словами Федорова, їм надана вся необхідна медична допомога.

Нагадаємо

У ніч проти 1 серпня внаслідок ворожих ударів по Запорізькому району загинув 63-річний чоловік у Веселянці. У Малокатеринівці 65-річний чоловік отримав поранення, його будинок пошкоджено.

Віта Зеленецька

Війна
Запорізька область