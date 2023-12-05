Возможно повреждение ядерного топлива с выбросом радиации - Госатомрегулирования

Эксклюзив
Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря
4 декабря  •  200978 просмотра

Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря

Эксклюзив
Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере
4 декабря  •  201155 просмотра

Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере

Эксклюзив
В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу
2 декабря  •  213739 просмотра

В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу

Эксклюзив
Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом
1 декабря  •  252302 просмотра

Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом

Эксклюзив
Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции
30 ноября  •  278082 просмотра

Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции

Эксклюзив
Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности
30 ноября  •  250305 просмотра

Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности

Эксклюзив
Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки
30 ноября  •  205727 просмотра

Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки

Эксклюзив
Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист
30 ноября  •  196167 просмотра

Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист

Эксклюзив
Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола
30 ноября  •  181278 просмотра

Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола

Эксклюзив
Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере
29 ноября  •  231859 просмотра

Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере

Эксклюзив
Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным
29 ноября  •  203829 просмотра

Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным

Эксклюзив
Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных
1 декабря  •  42263 просмотра

Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных

Эксклюзив
Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе
1 декабря  •  35859 просмотра

Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе

Эксклюзив
20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки
1 декабря  •  31295 просмотра

20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки

Эксклюзив
Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами
28 ноября  •  50472 просмотра

Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
vozmozhno-povrezhdenie-yadernogo-topliva-s-vibrosom-radiatsii-gosatomregulirovaniya

Возможно повреждение ядерного топлива с выбросом радиации - Госатомрегулирования

Киев  •  УНН

05 декабрь 2023, 20:50  •  10643 просмотра

Read in English

Запорожская АЭС столкнулась с обесточиванием 2 декабря, что грозило рассеиванием тепла от ядерного топлива; аварийные мероприятия позволили восстановить только одну линию электропередач.

Обесточивание Запорожской АЭС, которое произошло в ночь на 2 декабря, способно спровоцировать прекращение рассеивания тепла от ядерного топлива, из-за чего мог произойти выброс радиации в окружающую среду. После аварийного отключения от электросети ЗАЭС удалось подключить только к одной линии. Об этом в эфире марафона "Единые новости" сообщил и. о. председателя Госатомрегулирования Олег Кориков, передает УНН.

Детали

В ночь на 2 декабря ЗАЭС потеряла последнюю линию, которая питала атомную электростанцию от украинской электросети. Речь идет об основной линии 750 кВ. До того была отключена линия в 330 кВ. В результате ЗАЭС была полностью обесточена и перешла на дизельные электростанции. Сейчас работает только линия 750 кВ, а линию 330 кВ восстановить невозможно из-за обстрелов

сказал Кориков.

Он напомнил, что станция несмотря на оккупацию находится в эксплуатации и все ее шесть энергоблоков загружены ядерным топливом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Запорожская АЭС перешла с резервной на нормальную схему питания после блэкаута - Укрэнерго

В любом случае это опасно, поскольку выделяется остаточное тепло, которое необходимо отводить в окружающую среду. Для этого целый комплекс оборудования и систем спроектирован и должен эксплуатироваться и обслуживаться надлежащим образом. Этого сейчас не происходит. Приведу пример: каждый энергоблок сейчас выделяет тепловую энергию в объеме примерно 700 кВт. Эту энергию нужно рассеивать, если тепло не отводить температура возрастет и может произойти повреждение ядерного топлива с вероятным выбросом радиации в окружающую среду 

объяснил Кориков.

Он подчеркнул, что для отвода указанных объемов тепла применяется насосное оборудование, которое перекачивает воду. Это оборудование имеет электрический привод, поэтому крайне важно поддерживать электрическое напряжение на АЭС, чтобы оно работало.

Напомним

Как сообщали в НАЭК "Энергоатом", на Запорожской АЭС 2 декабря произошел блэкаут, создающий угрозу ядерной и радиационной безопасности. Впоследствии усилиями украинских специалистов восстановлена связь с украинской энергосистемой, а именно восстановлена работа линии электропередачи напряжением 750 кВ.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
Можливе пошкодження ядерного палива з викидом радіації - Держатомрегулювання
Possible damage to nuclear fuel with radiation release - SNRIU
Новости по теме

Возможно повреждение ядерного топлива с выбросом радиации - Госатомрегулирования

Запорожская АЭС столкнулась с обесточиванием 2 декабря, что грозило рассеиванием тепла от ядерного топлива; аварийные мероприятия позволили восстановить только одну линию электропередач.

Общество •   •  10643 просмотра
Возможно повреждение ядерного топлива с выбросом радиации - Госатомрегулирования

Все, кто с начала войны получил звание Героя Украины, получат собственное жилье - Зеленский

Президент Зеленский объявил, что Украина предоставит жилье всем лицам, которые получили звание Героя Украины с начала войны, почтив более 360 человек, включая семьи погибших героев. Он вручил первые сертификаты на квартиры 12 Героям и 9 семьям погибших.

Война •   •  14456 просмотра
Все, кто с начала войны получил звание Героя Украины, получат собственное жилье - Зеленский

Лубинец попросил помощи у Красного Креста в возвращеннии украинских детей вывезенных в россию и беларусь.

Дмитрий Лубинец встретился с Дэвидом Фишером из Красного Креста, чтобы попросить помощи в проверке украинских детей, вывезенных в Беларусь или через беларусь в россию. И подчеркнул необходимость действий против нарушений со стороны россии.

Политика •   •  14634 просмотра
Лубинец попросил помощи у Красного Креста в возвращеннии украинских детей вывезенных в россию и беларусь.

Несмотря на сложные погодные условия и атаки рф, энергосистема Украины сбалансирована - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщает, что энергетическая система остается сбалансированной, несмотря на сложные погодные условия и российские атаки.

Война •   •  16886 просмотра
Несмотря на сложные погодные условия и атаки рф, энергосистема Украины сбалансирована - Шмыгаль

Президент Украины и глава МИД Нидерландов обсудили создание специального трибунала для наказания рф

Зеленский и министр иностранных дел Нидерландов обсудили создание специального трибунала по российской агрессии и потребности Украины в противовоздушной обороне, а также ожидаемое декабрьское заседание Европейского Совета по прогрессу европейской интеграции.

Политика •   •  16412 просмотра
Президент Украины и глава МИД Нидерландов обсудили создание специального трибунала для наказания рф

Зеленский не будет приобщаться к тайному брифингу в Сенате США - СМИ

Президент Украины Зеленский отменил участие в секретном брифинге Сената США по помощи Киеву из-за проблемы, возникшей в последнюю минуту, сообщил Чак Шумер.

Политика •   •  18765 просмотра
Зеленский не будет приобщаться к тайному брифингу в Сенате США - СМИ

Атака дронов: в Одессе прогремел взрыв - СМИ

Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей не пренебрегать воздушной тревогой и быть в укрытиях.

Война •   •  26111 просмотра
Атака дронов: в Одессе прогремел взрыв - СМИ

"Хлопок" в оккупированном Донецке: ССО уничтожили склад БК и "Град" россиян

Во временно оккупированном Донецке громко. Там поднялся в воздух склад боеприпасов и "Град" российских захватчиков. Об успешном выполнении операции отчитались видеом операторы 73-го морского центра ССО.

Война •   •  24124 просмотра
"Хлопок" в оккупированном Донецке: ССО уничтожили склад БК и "Град" россиян

Удар по Селидово: спасатели разобрали 75 тонн строительных конструкций учебного заведения

Спасатели разобрали 75 тонн обломков из поврежденного учебного заведения в Селидово, Донецк, после ракетного обстрела.

Война •   •  26076 просмотра
Удар по Селидово: спасатели разобрали 75 тонн строительных конструкций учебного заведения

Вопрос нескольких месяцев: Гетманцев о повышении акциза на автогаз

Даниил Гетманцев считает, что акциз на автогаз должен быть увеличен. Причем, по его словам, идея увеличения акциза на авто газ обсуждается на уровне Кабинета министров.

Экономика •   •  22909 просмотра
Вопрос нескольких месяцев: Гетманцев о повышении акциза на автогаз