Возможно повреждение ядерного топлива с выбросом радиации - Госатомрегулирования

Обесточивание Запорожской АЭС, которое произошло в ночь на 2 декабря, способно спровоцировать прекращение рассеивания тепла от ядерного топлива, из-за чего мог произойти выброс радиации в окружающую среду. После аварийного отключения от электросети ЗАЭС удалось подключить только к одной линии. Об этом в эфире марафона "Единые новости" сообщил и. о. председателя Госатомрегулирования Олег Кориков, передает УНН.

Детали

В ночь на 2 декабря ЗАЭС потеряла последнюю линию, которая питала атомную электростанцию от украинской электросети. Речь идет об основной линии 750 кВ. До того была отключена линия в 330 кВ. В результате ЗАЭС была полностью обесточена и перешла на дизельные электростанции. Сейчас работает только линия 750 кВ, а линию 330 кВ восстановить невозможно из-за обстрелов сказал Кориков.

Он напомнил, что станция несмотря на оккупацию находится в эксплуатации и все ее шесть энергоблоков загружены ядерным топливом.

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В любом случае это опасно, поскольку выделяется остаточное тепло, которое необходимо отводить в окружающую среду. Для этого целый комплекс оборудования и систем спроектирован и должен эксплуатироваться и обслуживаться надлежащим образом. Этого сейчас не происходит. Приведу пример: каждый энергоблок сейчас выделяет тепловую энергию в объеме примерно 700 кВт. Эту энергию нужно рассеивать, если тепло не отводить температура возрастет и может произойти повреждение ядерного топлива с вероятным выбросом радиации в окружающую среду объяснил Кориков.

Он подчеркнул, что для отвода указанных объемов тепла применяется насосное оборудование, которое перекачивает воду. Это оборудование имеет электрический привод, поэтому крайне важно поддерживать электрическое напряжение на АЭС, чтобы оно работало.

Напомним

Как сообщали в НАЭК "Энергоатом", на Запорожской АЭС 2 декабря произошел блэкаут, создающий угрозу ядерной и радиационной безопасности. Впоследствии усилиями украинских специалистов восстановлена связь с украинской энергосистемой, а именно восстановлена работа линии электропередачи напряжением 750 кВ.