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Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Что еще отмечают 14 сентября

Киев • УНН

 • 726103 просмотра

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Сегодня, 14 сентября, по новоюлианскому и григорианскому календарям христиане отмечают один из важнейших праздников — Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, пишет УНН.

После того как в IV веке император Константин легализовал христианство в Римской империи, он решил найти крест, на котором был распят Иисус и отправил на поиски свою мать, царицу Елену.

По преданию, в одной из пещер возле Иерусалима, мать императора нашла три креста. Чтобы определить, на каком именно из них был распят Спаситель, в пещеру привели тяжело больную женщину. Женщина по очереди прикасалась к каждому кресту. Прикоснувшись к одному из них, женщина исцелилась — именно это и был Крест Господень.

Узнав об этой благой вести, жители города и окрестностей, собравшись возле пещеры, стали поднимать крест.

Впоследствии святыню разделили на две части — одну оставили в Иерусалиме. Ее, к сожалению, потеряли.

Другую часть креста отвезли в Константинополь. Ее тоже поделили на части, которые ныне хранятся во многих храмах Европы.

В День Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня стоит сходить в храм и помолиться за здоровье, благополучие и счастье в семье. Также сегодня надо придерживаться строгого поста — не употреблять мясо, рыбу, молочные продукты и яйца.

Также не желательно:

— сплетничать, ругаться, ссориться;

— заниматься физическим трудом, особенно рубить дрова и стирать;

— занимать деньги взаймы.

Еще 14 сентября — это Всемирный день атопической экземы. Событие было основано в 2018 году по инициативе международных организаций, которые объединяют пациентов с аллергией и болезнями дыхательных путей.

Атопический дерматит или экзема — это заболевание кожных покровов, которое проявляется сухостью и зудом и имеет хронический характер.

Как правило, симптомы болезни проявляются у детей до пяти’лет. По статистике, атопической экземой страдают до 2% жителей Европы.

Именины сегодня празднуют Семен, Татьяна, Наталья, Марфа.

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