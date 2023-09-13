Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Что еще отмечают 14 сентября
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Сегодня, 14 сентября, по новоюлианскому и григорианскому календарям христиане отмечают один из важнейших праздников — Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, пишет УНН.
После того как в IV веке император Константин легализовал христианство в Римской империи, он решил найти крест, на котором был распят Иисус и отправил на поиски свою мать, царицу Елену.
По преданию, в одной из пещер возле Иерусалима, мать императора нашла три креста. Чтобы определить, на каком именно из них был распят Спаситель, в пещеру привели тяжело больную женщину. Женщина по очереди прикасалась к каждому кресту. Прикоснувшись к одному из них, женщина исцелилась — именно это и был Крест Господень.
Узнав об этой благой вести, жители города и окрестностей, собравшись возле пещеры, стали поднимать крест.
Впоследствии святыню разделили на две части — одну оставили в Иерусалиме. Ее, к сожалению, потеряли.
Другую часть креста отвезли в Константинополь. Ее тоже поделили на части, которые ныне хранятся во многих храмах Европы.
В День Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня стоит сходить в храм и помолиться за здоровье, благополучие и счастье в семье. Также сегодня надо придерживаться строгого поста — не употреблять мясо, рыбу, молочные продукты и яйца.
Также не желательно:
— сплетничать, ругаться, ссориться;
— заниматься физическим трудом, особенно рубить дрова и стирать;
— занимать деньги взаймы.
Еще 14 сентября — это Всемирный день атопической экземы. Событие было основано в 2018 году по инициативе международных организаций, которые объединяют пациентов с аллергией и болезнями дыхательных путей.
Атопический дерматит или экзема — это заболевание кожных покровов, которое проявляется сухостью и зудом и имеет хронический характер.
Как правило, симптомы болезни проявляются у детей до пяти’лет. По статистике, атопической экземой страдают до 2% жителей Европы.
Именины сегодня празднуют Семен, Татьяна, Наталья, Марфа.