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Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього. Що ще відзначають 14 вересня

Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього. Що ще відзначають 14 вересня

Київ • УНН

 • 726103 перегляди

КИЇВ. 14 вересня. УНН. Сьогодні, 14 вересня, за новоюліанським та григоріанським календарями християни відзнаюють одне з найважливіших свят — Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього, пише УНН.

Після того як у ІV столітті імператор Костянтин легалізував християнство у Римський імперії, він вирішив знайти хрест, на якому був розп’ятий Ісус і відправив на пошуки свою матір, царицю Олену.

За переказом, в одній з печер біля Єрусалима, мати імператора знайшла три хрести. Аби визначити, на яком саме х них був розіп’ятий Спаситель, до печери привели важко хвору жінку. Жінка по черзі торкалася до кожного хреста. Доторкнувшись до одного з них, жінка зцілилася — саме це і був Хрест Господній.

Дізнавшись про цю благу вість, мешканці міста та околиць, зібралися біля печери та стали піднімати хрест.

Згодом святиню поділили на дві частини — одну залишили в Єрусалимі. Її, на жаль, загубили.

Іншу частину хреста відвезли до Константинополя. Її теж поділи на частини, які нині зберігаються у багатьох храмах Європи.

У День Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього варто сходити до храму і помолитися за здоров’я, благополуччя і щастя в родині. Також сьогодні треба дотримуватися суворого посту — не вживати м’ясо, рибу, молочні продукти і яйця.

Також не бажано:

— пліткувати, лаятися, сваритися;

— займатися фізичною працею, особливо рубати дрова та прати;

— позичати гроші.

Ще 14 вересня — це Всесвітній день атопічної екземи. Подія була започаткована у 2018 році за ініціативи міжнародних організацій, які об’єднують пацієнтів з алергією та хворобами дихальних шляхів.

Атопічний дерматит або екзема — це захворювання шкірних покривів, яке проявляється сухістю та свербежем і має хронічний характер.

Як правило, симптоми хвороби проявляються у дітей до п’яти років. За статистикою, на атопічну екзему страждають до 2% жителів Європи.

Іменини сьогодні святкують Семен, Тетяна, Наталія, Марфа.

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