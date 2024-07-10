Воздушные силы сообщили о возможной работе ПВО по вражескому БПЛА на Полтавщине
Киев • УНН
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили о возможной работе ПВО против вражеского беспилотника в Полтавской области, в связи с чем в Полтавской и других областях была объявлена воздушная тревога.
Воздушные силы ВСУ сообщили о возможной работе сил противовоздушной обороны по вражескому беспилотнику в Полтавской области, пишет УНН.
Детали
"На Полтавщине возможна работа ПВО по вражескому БПЛА", - говорится в сообщении ПС ВСУ в Telegram.
В Полтавской и ряде других областей - воздушная тревога.
Ночью уничтожено 14 из 20 "шахедов", ракетами враг атаковал портовую инфраструктуру Одесской области, 3 ракеты и 3 дрона не достигли своих целей - ВС ВСУ10 июля 2024, 05:30 • 13297 просмотров
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