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ВОЗ доставила медицинские принадлежности в больницу "Аш-Шифа" в секторе Газа

Киев  •  УНН

17 декабрь 2023, 04:01  •  8536 просмотра

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В медицинское учреждение привезли медикаменты, оборудование для ортопедической хирургии, а также анестезиологические материалы и препараты

Сотрудники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доставили медицинские принадлежности и оборудование в больницу "Аш-Шифа" на севере сектора Газа. Об этом говорится на сайте в заявлении организации, передает УНН.

16 декабря сотрудники ВОЗ приняли участие в совместной миссии ООН в больнице "Аш-Шифа" на севере сектора Газа по доставке медицинских принадлежностей и оценки ситуации в учреждении

говорится в опубликованном в субботу на сайте организации заявлении.

Команда доставила в больницу медикаменты и хирургические принадлежности, оборудование для ортопедической хирургии, а также анестезиологические материалы и препараты.

ВОЗ также призвала к восстановлению больницы "Аш-Шифа", которая остается одним из немногих функционирующих медучреждений на севере сектора Газа. Сейчас в больнице оказывают только базовую медицинскую помощь.

Для восстановления операционной и других служб необходимы регулярные поставки топлива, кислорода, медикаментов, продуктов питания и воды, сообщает ВОЗ.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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ВООЗ доставила медичне приладдя до лікарні "Аш-Шифа" у секторі Газа
WHO delivers medical supplies to Al-Shifa hospital in Gaza Strip
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ВОЗ доставила медицинские принадлежности в больницу "Аш-Шифа" в секторе Газа

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