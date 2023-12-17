ВОЗ доставила медицинские принадлежности в больницу "Аш-Шифа" в секторе Газа
Киев • УНН
В медицинское учреждение привезли медикаменты, оборудование для ортопедической хирургии, а также анестезиологические материалы и препараты
Сотрудники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доставили медицинские принадлежности и оборудование в больницу "Аш-Шифа" на севере сектора Газа. Об этом говорится на сайте в заявлении организации, передает УНН.
16 декабря сотрудники ВОЗ приняли участие в совместной миссии ООН в больнице "Аш-Шифа" на севере сектора Газа по доставке медицинских принадлежностей и оценки ситуации в учреждении
Команда доставила в больницу медикаменты и хирургические принадлежности, оборудование для ортопедической хирургии, а также анестезиологические материалы и препараты.
ВОЗ также призвала к восстановлению больницы "Аш-Шифа", которая остается одним из немногих функционирующих медучреждений на севере сектора Газа. Сейчас в больнице оказывают только базовую медицинскую помощь.
Для восстановления операционной и других служб необходимы регулярные поставки топлива, кислорода, медикаментов, продуктов питания и воды, сообщает ВОЗ.
ВОЗ доставила медицинские принадлежности в больницу "Аш-Шифа" в секторе Газа
В медицинское учреждение привезли медикаменты, оборудование для ортопедической хирургии, а также анестезиологические материалы и препараты.
На шпиль Нотр-Дама установили медного петуха с христианскими реликвиями
Новосозданный медный петух, содержащий христианские реликвии, был установлен на шпиле Нотр-Дама, знаменуя собой прогресс к открытию собора, которое состоится менее чем через год.
В Оттаве мужчину арестовали по обвинению в террористическом заговоре против евреев
В Оттаве арестован молодой человек по обвинению в терроризме, что включает в себя заговор против евреев и распространение материалов, связанных со взрывчаткой. Данные о подозреваемом не разглашаются из-за его возраста.
На юге Ирана упал истребитель Су-22
Самолет упал недалеко от озера Паришан в районе Казерун, жертв нет.
В Кувейте после смерти монарха новым эмиром объявлен 83-летний наследник
Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмад аль-Джабер аль-Сабах умер в возрасте 86 лет, а его 83-летний брат Мишааль аль-Ахмад аль-Джабер аль-Сабах был объявлен новым эмиром.
Парламент Молдовы утвердил Стратегию национальной безопасности впервые с 2011 года
Парламент Молдовы одобрил первую с 2011 года Стратегию национальной безопасности, призванную противодействовать рискам безопасности и способствовать европейской интеграции. Стратегия, которую поддержали 59 депутатов, направлена на укрепление обороны и борьбу с коррупцией.
ВСУ получили новые дальнобойные дроны AQ 400 Scythe
Украинские военные получили первую партию новых беспилотников дальнего радиуса действия AQ 400 Scythe от компании Terminal Autonomy, начальный объем производства которых составляет 100 единиц, а в дальнейшем планируется увеличить до 500 в месяц. Дроны имеют дальность полета 750 км и грузоподъемность до 32 кг.
Венгрия угрожает наложить вето на Шенгенскую заявку Болгарии из-за налога на транзит газа
Венгрия угрожает наложить вето на вступление Болгарии в Шенгенскую зону из-за налога на транзит российского газа, связывая это вето с защитой своей энергетической безопасности. Этот шаг происходит на фоне дискуссий в ЕС относительно переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Три человека погибли в результате обрушения стены в Тунисе, являющейся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО
Трое каменщиков погибли и двое получили ранения, когда во время ремонтных работ на объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО в Тунисе обвалилась часть древней стены Кайруана. На обвал могли повлиять недавние сильные дожди.
Эстония планирует развивать мобильную защиту от беспилотников на основе украинского опыта
Эстония планирует разработать мобильные системы защиты от беспилотников, опираясь на опыт Украины в эффективном противодействии роям беспилотников. Министр обороны Эстонии Ильмар Тамм отметил эффективность многоуровневой системы противовоздушной обороны Украины.