Военное положение: запрет на охоту на кабанов может "оживить" АЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Из-за введения военного положения в 10 областях Украины запрещена охота. Под действие ограничения подпадают и дикие кабаны, которые считаются наиболее опасными с точки зрения распространения африканской чумы свиней. Поэтому, запрет на отстрел диких кабанов может иметь косвенное, однако негативное влияние на борьбу с вирусом в Украине. Такое мнение в комментарии УНН высказал эксперт, ветеринарный консультант Дмитрий Новаковский.
Также, по словам эксперта, в Украине действуют устаревшие нормативы мер борьбы с АЧС.
"Мы пользуемся нормативными документами еще 60-80 лет, где написано, что долгий период карантина нужен и так далее. Новые европейские данные говорят о том, что этот вирус (АЧС) неустойчивый в окружающей среде. Что достаточно до недели, чтобы вирус был обезврежен. Но вирус хорошо сохраняется в биологическом материале. То есть, если останутся трупы (диких кабанов - ред.), которые будут разноситься бродячими собаками, другими животными - это может спровоцировать повышение риска заражения домашних и сельскохозяйственных животных АЧС", - считает он.
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Кроме того, как отметил Новаковский, проблема АЧС в Украине сегодня практически не решается.
"Мы не можем побороть АЧС потому, что у нас должна быть биобезопасность на хозяйствах. Если все меры биобезопасности на хозяйствах будут выполняться - риск будет минимален. Большим риском для населения считается домашнее содержание свиней - мелкие и частные предприниматели. Именно там, как правило, не соблюдаются меры биобезопасности и риски большие", - добавил эксперт.
Напомним, как писал УНН, из-за распространения африканской чумы свиней (АЧС) в Польше планировали отстрел около 90% диких кабанов в течение нескольких недель.
Также напомним, по словам нардепа Сергея Тригубенко, Европа устала наблюдать за неэффективностью попыток Госпродпотребслужбы побороть африканскую чуму свиней.