Воєнний стан: заборона на полювання кабанів може "пожвавити" АЧС

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Через введення військового стану в 10 областях України заборонено полювання. Під дію обмеження підпадають і дикі кабани, які вважаються найбільш небезпечними з точки зору поширення африканської чуми свиней. Тож, заборона на відстріл диких кабанів може мати опосередкований, проте негативний вплив на боротьбу із вірусом в Україні. Таку думку у коментарі УНН висловив експерт, ветеринарний консультант Дмитро Новаковський.