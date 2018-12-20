Воєнний стан: заборона на полювання кабанів може "пожвавити" АЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Через введення військового стану в 10 областях України заборонено полювання. Під дію обмеження підпадають і дикі кабани, які вважаються найбільш небезпечними з точки зору поширення африканської чуми свиней. Тож, заборона на відстріл диких кабанів може мати опосередкований, проте негативний вплив на боротьбу із вірусом в Україні. Таку думку у коментарі УНН висловив експерт, ветеринарний консультант Дмитро Новаковський.
Також, за словами експерта, в Україні діють застарілі нормативи щодо заходів боротьби з АЧС.
"Ми користуємось нормативними документами ще 60-80 років, де написано, що довгий період карантинування потрібен і таке інше. Нові європейські дані говорять про те, що цей вірус (АЧС) нестійкий у навколишньому середовищі. Що достатньо до тижня, аби вірус був знешкоджений. Але вірус добре зберігається у біологічному матеріалі. Тобто, якщо лишатимуться трупи (диких кабанів - ред.), які будуть розноситися бродячими собаками, іншими тваринами - це може спровокувати підвищення ризику зараження свійських і сільськогосподарських тварин АЧС", - вважає він.
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Крім того, як наголосив Новаковський, проблема АЧС в Україні сьогодні практично не вирішується.
"Ми не можемо побороти АЧС тому, що у нас має бути біобезпека на господарствах. Якщо всі заходи біобезпеки на господарствах будуть виконуватися - ризик буде мінімальний. Великим ризиком для населення вважається домашнє утримання свиней - мілкі та приватні підприємці. Саме там, як правило, не дотримуються заходів біобезпеки і ризики більші", - додав експерт.
Нагадаємо, як писав УНН, через поширення африканської чуми свиней (АЧС) у Польщі планували відстріл близько 90% диких кабанів протягом декількох тижнів.
Також нагадаємо, за словами нардепа Сергія Тригубенка, Європа втомилася спостерігати за неефективністю спроб Держпродспоживслужби побороти африканську чуму свиней.