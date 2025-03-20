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"Вот чего стоит слово кремля" - посол ЕС о массированной атаке рф на Кропивницкий

Киев • УНН

 • 11588 просмотра

Ночью Россия атаковала Кропивницкий 25 беспилотниками, повреждены жилые дома и железная дорога. Ранены 10 человек, среди них ребенок, о чем сообщила посол ЕС.

"Вот чего стоит слово кремля" - посол ЕС о массированной атаке рф на Кропивницкий

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова отреагировала на массированную атаку рф на Кропивницкий, пишет УНН.

Детали

"Кропивницкий, прошлая ночь. россия запустила 25 беспилотников - это самая большая атака на город с начала войны. Горели жилые дома и железнодорожная инфраструктура, пострадали 10 человек, в том числе ребенок. Вот чего стоит слово кремля", - написала посол ЕС в Украине Катарина Матернова в X.

Дополнение

Кропивницкий ночью пережил самую массированную вражескую атаку, сообщил глава местной ОВА Андрей Райкович.

По данным ГСЧС, ночью 19 марта россияне нанесли удары беспилотниками по Кропивницкому. В результате атаки подверглась разрушениям гражданская инфраструктура.

Разбиты мирные жилые дома: частный сектор, многоэтажки, указал глава ОВА.

Жилые дома повреждены в нескольких районах: выбиты окна, разрушены балконы, повреждены конструкции, добавили в ГСЧС.

По состоянию на 07:15 известно, что телесные повреждения получили десять жителей, из которых четверо детей, по данным Нацполиции.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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