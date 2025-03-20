"Вот чего стоит слово кремля" - посол ЕС о массированной атаке рф на Кропивницкий
Киев • УНН
Ночью Россия атаковала Кропивницкий 25 беспилотниками, повреждены жилые дома и железная дорога. Ранены 10 человек, среди них ребенок, о чем сообщила посол ЕС.
Посол ЕС в Украине Катарина Матернова отреагировала на массированную атаку рф на Кропивницкий, пишет УНН.
Детали
"Кропивницкий, прошлая ночь. россия запустила 25 беспилотников - это самая большая атака на город с начала войны. Горели жилые дома и железнодорожная инфраструктура, пострадали 10 человек, в том числе ребенок. Вот чего стоит слово кремля", - написала посол ЕС в Украине Катарина Матернова в X.
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Кропивницкий ночью пережил самую массированную вражескую атаку, сообщил глава местной ОВА Андрей Райкович.
По данным ГСЧС, ночью 19 марта россияне нанесли удары беспилотниками по Кропивницкому. В результате атаки подверглась разрушениям гражданская инфраструктура.
Разбиты мирные жилые дома: частный сектор, многоэтажки, указал глава ОВА.
Жилые дома повреждены в нескольких районах: выбиты окна, разрушены балконы, повреждены конструкции, добавили в ГСЧС.
По состоянию на 07:15 известно, что телесные повреждения получили десять жителей, из которых четверо детей, по данным Нацполиции.