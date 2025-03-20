"Ось чого варте слово кремля" - посол ЄС про масовану атаку рф на Кропивницький

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова відреагувала на масовану атаку рф на Кропивницький, пише УНН.

Деталі

"Кропивницький, минула ніч. росія запустила 25 безпілотників - це найбільша атака на місто з початку війни. Горіли житлові будинки та залізнична інфраструктура, постраждали 10 осіб, у тому числі дитина. Ось чого варте слово кремля", - написала посол ЄС в Україні Катаріна Матернова у X.

Доповнення

Кропивницький уночі пережив наймасованішу ворожу атаку, повідомив голова місцевої ОВА Андрій Райкович.

За даними ДСНС, уночі 19 березня росіяни завдали ударів безпілотниками по Кропивницькому. Внаслідок атаки зазнала руйнувань цивільна інфраструктура.

Розбиті мирні житлові будинки: приватний сектор, багатоповерхівки, вказав голова ОВА.

Житлові будинки пошкоджені у декількох районах: вибиті вікна, зруйновані балкони, зазнали ушкоджень конструкції, додали у ДСНС.

Станом на 07:15 відомо, що тілесні ушкодження отримали десятеро жителів, із яких четверо дітей, за даними Нацполіції.