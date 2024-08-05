Киев • УНН
Минздрав отменяет тендеры на инженерно-консультационные услуги и технический надзор за ремонтом Охматдета на 14 млн грн. это связано с проведением нового тендера на текущий ремонт и внутреннюю отделку комплекса.
На фоне проведения нового тендера на восстановление детской больницы "Охматдет", конкурсы на инженерно-консультационные услуги и технический надзор за выполнением ремонта на 14 миллионов гривен также отменят. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения, передает УНН.
Детали
В Минздраве отмечают, что это были сопутствующие тендеры на восстановление больницы. Однако в связи с проведением нового тендера на текущий ремонт и внутреннюю отделку комплекса Охматдета все сопутствующие тендеры отменены. В частности, речь идет о:
Договоры в рамках этих конкурсов не подписаны и подписываться не будут
Контекст
ООО " Буд-Технолоджи "было определено победителем тендера от БО "Благотворительный фонд" Охматдет " на ремонтные работы корпуса больницы, пострадавшего от ракетного удара в июле. Эта компания была одним из самых дорогих предложений по восстановлению.
Ляшко сообщал, что на фоне скандала по восстановлению "Охматдета" по завышенной цене, Министерство здравоохранения обратилось в правоохранительные органы для проведения дополнительных проверок относительно тендера на восстановление больницы.
Тендер на відбудову Охматдиту проведуть заново - МОЗ2 августа 2024, 12:21 • 18674 просмотра