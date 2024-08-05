На фоне проведения нового тендера на восстановление детской больницы "Охматдет", конкурсы на инженерно-консультационные услуги и технический надзор за выполнением ремонта на 14 миллионов гривен также отменят. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения, передает УНН.

Детали

В Минздраве отмечают, что это были сопутствующие тендеры на восстановление больницы. Однако в связи с проведением нового тендера на текущий ремонт и внутреннюю отделку комплекса Охматдета все сопутствующие тендеры отменены. В частности, речь идет о:

Услуги по выполнению технического надзора за выполнением строительных работ на объекте: "текущий ремонт (неотложный) фасада и внутренней отделки здания современного лечебно-диагностического комплекса НДСБ "Охматдет" МЗ Украины " - на сумму 5 215 000 грн

Инженерно -консультационные услуги за выполнением строительных работ на объекте: «текущий ремонт (неотложный) фасада и внутренней отделки здания современного лечебно-диагностического комплекса НДСБ "Охматдет" МОЗ Украины-на сумму 9 350 000 грн



Договоры в рамках этих конкурсов не подписаны и подписываться не будут - подчеркнули в Минздраве.



Контекст

ООО " Буд-Технолоджи "было определено победителем тендера от БО "Благотворительный фонд" Охматдет " на ремонтные работы корпуса больницы, пострадавшего от ракетного удара в июле. Эта компания была одним из самых дорогих предложений по восстановлению.

Ляшко сообщал, что на фоне скандала по восстановлению "Охматдета" по завышенной цене, Министерство здравоохранения обратилось в правоохранительные органы для проведения дополнительных проверок относительно тендера на восстановление больницы.

Тендер на відбудову Охматдиту проведуть заново - МОЗ