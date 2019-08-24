"Ворскла" одержала разгромную победу в матче-открытии пятого тура УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. В поединке открытии пятого тура УПЛ “Колос” с Ковалевки принимал полтавскую “Ворсклу”, передает корреспондент УНН.
Ошибка на старте встречи между защитником и вратарем хозяев привела к голу Пердута на 4-й минуте. Еще два мяча влетели в сетку “Колоса” после перерыва. На 54 минуте Пердута оформил дубль ударом в падении после результативного паса Коломойца. Через 20 минут уже сам форвард Юрий Коломоец отличился, добавив мяч в ворота после неудачной попытки удара своего партнера — 3:0.
Примечательно, что арбитр Екатерина Монзуль провела вторую игру в УПЛ с участием “Ворсклы” и полтавчане очков в них не теряли.
Заметим, что в таблице полтавчане догнали “Колос” — у обоих клубов по 7 очков (4 и 5 места).