"Ворскла" здобула розгромну звитягу в матчі-відкритті п'ятого туру УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. У поєдинку-відкритті п’ятого туру УПЛ “Колос” із Ковалівки приймав полтавську “Ворсклу”, передає кореспондент УНН.
Помилка на старті зустрічі між захисником та воротарем господарів призвела до голу Пердути на 4-й хвилині. Ще два м’ячі залетіли в сітку “Колоса” по перерві. На 54 хвилині Пердута оформив дубль ударом у падінні після результативного пасу Коломойця. Через 20 хвилин вже сам форвард Юрій Коломоєць відзначився, додавши м’яч у ворота після невдалої спроби удару свого партнера — 3:0.
Примітно, що арбітр Катерина Монзуль провела другу гру в УПЛ за участю “Ворскли” і полтавчани очок в них не втрачали.
Зауважимо, що в таблиці полтавчани наздогнали “Колос” — у обох клубів по 7 очок (4 і 5 місця).