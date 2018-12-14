"Ворскла" потерпела пятое поражение и вылетела из Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Полтавская “Ворскла” гостевой игрой со “Спортингом” на стадионе “Жозе Альваладе” завершала программу выступлений группового этапа Лиги Европы, передает корреспондент УНН.
Уже в первом тайме команда Василия Сачко пропустила трижды и потеряла шансы на положительный результат.
Колумбийский бомбардир лиссабонцев Фредди Монтеро открыл счет, когда одним прикосновением головой забил мяч после неудачной скидки футболиста полтавчан. Комбинацию, как по нотам, “Спортинг” разыграл на 35 минуте — Луиш отправил игровой снаряд уже в пустую сетку ворот. Далее после прострела Брно Фернандеша Даллку срезал мяч в собственную рамку ворот — 0:3.
Отметим, что в другой встрече квартета Е лондонский “Арсенал” справился с “Карабахом” благодаря голу Лакасетти 1:0.
Добавим также, “Ворскла” и “Карабах” закончили выступления с 3 очками, но украинский коллектив занял место выше. “Спортинг” пробился дальше с 13 очками, а лучшим коллективом квартета стал “Арсенал”.