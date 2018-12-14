"Ворскла" зазнала п'ятої поразки та вилетіла з Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Полтавська “Ворскла” гостьовою грою зі “Спортінгом” на стадіоні “Жозе Альваладе” завершувала програму виступів групового етапу Ліги Європи, передає кореспондент УНН.
Вже у першому таймі команда Василя Сачка пропустила тричі та втратила шанси на позитивний результат.
Колумбійський бомбардир лісабонців Фреді Монтеро відкрив рахунок, коли одним дотиком головою забив м’яч після невдалої скидки футболіста полтавчан. Комбінацію, як по нотах, “Спортінг” розіграв на 35 хвилині — Луїш відправив ігровий снаряд вже у порожню сітку воріт. Далі після прострілу Брно Фернандеша Даллку зрізав м’яч у власну рамку воріт — 0:3.
Відзначимо, що в іншій зустрічі квартету Е лондонський “Арсенал” впорався із “Карабахом” завдяки голу Лакасетті 1:0.
Додамо також, “Ворскла” і “Карабах” закінчили виступи з 3 очками, але український колектив посів місце вище. “Спортінг” пробився далі з 13 очками, а кращим колективом квартету став “Арсенал”.