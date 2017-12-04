"Ворскла" в поединке с "Александрией" получила восьмую победу в УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Поединок 18-го тура между “Ворсклой” и “Александрией” закончился победой команды-хозяйки из Полтавы, сообщает УНН со ссылкой на сайт “Ворсклы”.
После подачи углового на 3-й минуте Чеснаков пробил головой, и каким-то чудом защитник “Александрии” выбил мяч с линии ворот. Несколько позже Кулач оторвался от защитников, с левого фланга отдал на Коломойца, и на Юрия уже караулили, и удар не получился. Кулач на 15-й минуте попытался попасть из-за пределов штрафной — неудачно, рядом с правой стойкой.
Впоследствии несколько острых ответов произошли и у ворот Шуста, а ответом за это стал гол Кулача, который стал радостью для нескольких сотен фанатов на трибунах — 1: 0.
Несколько раз хозяйничали в штрафной зоне полтавчан “желто-черные”. Откровенно после прострела на дальней штанге простил гостей Ребенок, пробив выше “рамки”. И реабилитировался 82-й номер очень быстро, в одной из ближайших атак отдав отличный пас на Коломойца, и Юрий забил своей бывшей команде — 2: 0.
С гола-красавца начался второй тайм. Кобахидзе видзначися финтом, и сразу же пробил — эффектно под перекладину. Ничего другого не оставалось “александрийцам”, кроме как идти в атаку большими силами. И их потуги могли принести результат как минимум в двух эпизодах. Здесь уже Шуст стал для спасения команды-хозяйки.
В конце игры Запорожан забросил мяч в штрафную, Кулиш сбросил на Гитченко, и после прицельного удара последнего счет стал — 3: 1.
Стоит отметить, что разница между командами в турнирной таблице достигла 10 баллов — 28 в полтавчан и 18 в “Александрии”.
Добавим также, во втором противостоянии соревновательного дня “Зирка” обыграла “Сталь” 1: 0. Команды доигрывали 10 на 10.