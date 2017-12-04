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"Ворскла" у поєдинку з "Олександрією" одержала восьму перемогу в УПЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Поєдинок 18-го туру між “Ворсклою” та “Олександрією” закінчився перемогою команди-господарки з Полтави, повідомляє УНН з посиланням на сайт “Ворскли”.

Після подачі кутового на 3-й хвилині Чеснаков пробив головою, і якимось дивом оборонець “Олександрії” вибив м’яч з лінії воріт. Дещо згодом Кулач відірвався від оборонців, з лівого флангу віддав на Коломойця, та на Юрія вже чатували, і удар не вийшов. Кулач на 15-й хвилині спробував влучити з-за меж карної зони — невдало, поруч із правою стійкою.

Згодом кілька гострих відповідей відбулися й біля воріт Шуста, а відповіддю за це став гол Кулача, який став радістю для кількох сотень фанатів на трибунах — 1:0.

Кілька разів господарювали у карній зоні полтавців “жовто-чорні”. Відверто після прострілу на дальній штанзі пробачив гостей Ребенок, пробивши вище “рамки”. Та реабілітувався 82-й номер дуже швидко, в одній з найближчих атак віддавши відмінний пас на Коломойця, і Юрій забив своїй колишній команді — 2:0.

Із гола-красеня розпочався другий тайм. Кобахідзе відзначися фінтом, й одразу ж пробив — ефектно під поперечку. Нічого іншого не лишалось “олександрійцям”, окрім як іти в атаку великими силами. І їх потуги могли принести результат як мінімум у двох епізодах. Тут вже Шуст став на порятунку команди-господарки.

В кінці гри Запорожан закинув м’яч у штрафний майданчик, Куліш скинув на Гітченка, і після прицільного удару останнього рахунок став — 3:1.

Варто зазначити, що різниця між командами в турнірній таблиці сягнула 10 балів — 28 у полтавчан і 18 у “Олександрії”.

Додамо також, в другому протистоянні змагального дня “Зірка” переграла “Сталь” 1:0. Команди догравали 10 на 10.

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