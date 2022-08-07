Вражеский удар по Винницкой области: оккупанты запустили ракеты по военным объектам, есть пострадавшие

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"Вечером 7 августа рашисты "поздравили" Воздушные Силы с профессиональным праздником. К сожалению, имеем прилеты нескольких ракет по военным объектам в Винницкой области. Есть пострадавшие", - говорится в сообщении.

Детали

В данный момент тип ракет устанавливают соответствующие службы.

Также выясняются причины сбоя системы оповещения о ракетной опасности.

Напомним

Винницкий городской голова Сергей Моргунов сообщил, что в Винницкой области были слышны звуки, похожие на взрывы.