На Вінниччині було чутно звуки, схожі на вибухи - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Вінницький міський голова Сергій Моргунов повідомив, що на Вінниччині було чутно звуки, схожі на вибухи, передає УНН.
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"Чекаємо офіційної інформації. На території Вінницької міської територіальної громади надзвичайних ситуацій не зафіксовано. Залишайтесь в укриттях до відбою повітряної тривоги. Зберігаємо спокій", - йдеться в повідомленні Моргунова.
Додамо
За інформацією соцмереж, вибухи пролунали в Вінницькій, Кіровоградській, Черкаській областях та Кременчуці.
По всій Україні лунає повітряна тривога.
Мер Кременчука Віталій Малецький повідомляє, що у місті було чути звук "схожий на вибух".