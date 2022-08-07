Мер Кременчука підтвердив, що у місті було чути звук, схожий на вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Мер Кременчука Віталій Малецький повідомляє, що у місті було чути звук "схожий на вибух". Наразі інформація уточнюється, передає УНН.
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"Було чути звук, схожий на вибух. На території Кременчука надзвичпйних ситуацій не зафіксовано. Зберігайте спокій. Очікуйте на офіційну уточнену інформацію", - йдеться в повідомленні.
Додамо
За інформацією соцмереж, вибухи пролунали в Вінницькій, Кіровоградській, Черкаській областях та Кременчуці.
По всій Україні лунає повітряна тривога.