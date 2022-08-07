Мэр Кременчуга подтвердил, что в городе был слышен звук, похожий на взрыв

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"Был слышен звук, похожий на взрыв. На территории Кременчуга чрезвычайных ситуаций не зафиксировано. Сохраняйте спокойствие. Ожидайте официальную уточненную информацию", - говорится в сообщении.

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По информации соцсетей, взрывы прогремели в Винницкой, Кировоградской, Черкасской областях и Кременчуге.

По всей Украине раздается воздушная тревога.