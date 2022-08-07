В Винницкой области были слышны звуки, похожие на взрывы - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Винницкий городской голова Сергей Моргунов сообщил, что в Винницкой области слышны звуки, похожие на взрывы, передает УНН.
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"Ждем официальной информации. На территории Винницкой городской территориальной общины чрезвычайные ситуации не зафиксировано. Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Сохраняем спокойствие", - говорится в сообщении Моргунова.
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По информации соцсетей, взрывы прогремели в Винницкой, Кировоградской, Черкасской областях и Кременчуге.
По всей Украине раздается воздушная тревога.
Мэр Кременчуга Виталий Малецкий сообщает, что в городе был слышен звук "похожий на взрыв".