В Винницкой области были слышны звуки, похожие на взрывы - мэр

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"Ждем официальной информации. На территории Винницкой городской территориальной общины чрезвычайные ситуации не зафиксировано. Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Сохраняем спокойствие", - говорится в сообщении Моргунова.

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По информации соцсетей, взрывы прогремели в Винницкой, Кировоградской, Черкасской областях и Кременчуге.

По всей Украине раздается воздушная тревога.

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий сообщает, что в городе был слышен звук "похожий на взрыв".