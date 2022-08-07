Ворожий удар по Вінницькій області: окупанти запустили ракети по військових об’єктах, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Декілька російських ракет влучили по військових об'єктах Вінницької області, є постраждалі. Про це повідомили в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ, передає УНН.
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"Увечері 7 серпня рашисти "привітали" Повітряні Сили із професійним святом. На жаль, маємо прильоти кількох ракет по військових об’єктах у Вінницькій області. Є постраждалі", - йдеться в повідомленні.
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Наразі тип ракет встановлюють відповідні служби.
Також з’ясовуються причини збою системи оповіщення про ракетну небезпеку.
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Вінницький міський голова Сергій Моргунов повідомив, що на Вінниччині було чутно звуки, схожі на вибухи.