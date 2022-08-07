Ворожий удар по Вінницькій області: окупанти запустили ракети по військових об’єктах, є постраждалі

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"Увечері 7 серпня рашисти "привітали" Повітряні Сили із професійним святом. На жаль, маємо прильоти кількох ракет по військових об’єктах у Вінницькій області. Є постраждалі", - йдеться в повідомленні.

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Наразі тип ракет встановлюють відповідні служби.

Також з’ясовуються причини збою системи оповіщення про ракетну небезпеку.

Нагадаємо

Вінницький міський голова Сергій Моргунов повідомив, що на Вінниччині було чутно звуки, схожі на вибухи.