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Вражеский удар по Харькову: два человека пострадали

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 сентября. УНН. В результате вражеского удара по Харькову были госпитализированы два человека. Об этом сообщает мэр города Игорь Терехов, пишет УНН.

Цитата

"Есть информация о двух пострадавших в результате утреннего обстрела Харькова. Оба госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте попаданий работают соответствующие службы, устраняют их последствия.

Напомним

Россияне ударили по Харькову шесть раз.

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