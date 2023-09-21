Вражеский удар по Харькову: два человека пострадали

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"Есть информация о двух пострадавших в результате утреннего обстрела Харькова. Оба госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте попаданий работают соответствующие службы, устраняют их последствия.

Напомним

Россияне ударили по Харькову шесть раз.