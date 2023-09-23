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Вражеские обстрелы Херсонщины - один человек погиб, два ранены

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 сентября. УНН. В результате вражеских обстрелов Херсонщины днем, один человек погиб, два получили ранения. Об этом рассказал глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Цитата

"Травмы несовместимые с жизнью получила 65-летняя женщина. Ее вражеский снаряд убил во дворе собственного дома. Также ранен 27-летний мужчина. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно", - сообщил Прокудин.

Также днем оккупанты сбросили взрывчатку на 78-летнего местного жителя. Мужчина получил тяжелые ранения. Из-за вражеского удара он потерял часть руки, также у него ранение грудной клетки, открытый перелом и кровотечение. Пострадавшего доставили в больницу. Медики делают все возможное, чтобы спасти ему жизнь.

Дополнение

За минувшие сутки из-за российской агрессии на Херсонщине 1 человек погиб, еще 3 – получили ранения.

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