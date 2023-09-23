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Ворожі обстріли Херсонщини - одна людина загинула, дві поранено

Київ • УНН

 • 104059 перегляди

КИЇВ. 23 вересня. УНН. Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини вдень, одна людина загинула, дві отримали поранення. Про це розповів очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

Цитата

"Травми несумісні з життям отримала 65-річна жінка. Її ворожий снаряд вбив на подвірʼї власного будинку. Також поранено 27-річного чоловіка. Потерпілому надали медичну допомогу, подальше лікування він проходитиме амбулаторно", - повідомив Прокудін.

Також вдень окупанти скинули вибухівку на 78-річного місцевого жителя. Чоловік отримав важкі поранення. Через ворожий удар він втратив частину руки, також у нього поранення грудної клітини, відкритий перелом і кровотеча. Потерпілого доставили до лікарні. Медики роблять все можливе, аби врятувати йому життя.

Доповнення

За минулу добу через російську агресію на Херсонщині 1 людина загинула, ще 3 – дістали поранення.

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