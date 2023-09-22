Вражеская атака на Николаев: два человека пострадали, есть повреждения

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«Ночью на 22 сентября в области работала ПВО, результаты – впоследствии», - говорится в сообщении в Telegram.

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Вчера, 21 сентября, в результате сбития силами противовоздушной обороны вражеской цели, ее обломками повреждены три жилых дома, гараж и хозяйственная постройка. Незначительные телесные повреждения получили две женщины. Медицинскую помощь им оказали на месте.

Также 21 сентября в 11:25 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Кроме того, днем в 14:30 вражеских артиллерийских обстрелов подверглось с. Солончаки Куцурубской громады. В результате чего возник пожар сухой травы и кустарников, который был ликвидирован. Пострадавших нет.

В Николаеве, Первомайском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

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