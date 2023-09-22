Вражеская атака на Николаев: два человека пострадали, есть повреждения
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. На Николаевщине за прошедшие сутки двое женщин пострадали из-за обломков вражеской цели, которую сбили силы ПВО, есть повреждения. Также в ночь на пятницу в области работала противовоздушная оборона. Об этом сообщил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, передает УНН.
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«Ночью на 22 сентября в области работала ПВО, результаты – впоследствии», - говорится в сообщении в Telegram.
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Вчера, 21 сентября, в результате сбития силами противовоздушной обороны вражеской цели, ее обломками повреждены три жилых дома, гараж и хозяйственная постройка. Незначительные телесные повреждения получили две женщины. Медицинскую помощь им оказали на месте.
Также 21 сентября в 11:25 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.
Кроме того, днем в 14:30 вражеских артиллерийских обстрелов подверглось с. Солончаки Куцурубской громады. В результате чего возник пожар сухой травы и кустарников, который был ликвидирован. Пострадавших нет.
В Николаеве, Первомайском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
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