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Ворожа атака на Миколаїв: двоє людей постраждали, є пошкодження

Київ • УНН

 • 185696 перегляди

КИЇВ. 22 вересня. УНН. На Миколаївщині минулої доби двоє жінок постраждали через уламки ворожої цілі, яку збили сили ППО, є пошкодження. Також у ніч на п’ятницю в області працювала протиповітряна оборона. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.

Цитата

«Вночі на 22 вересня в області працювала ППО, результати – згодом», - йдеться у повідомлені у Telegram.

Доповнення

Вчора, 21 вересня, внаслідок збиття силами протиповітряної оборони ворожої цілі, її уламками пошкоджено три житлові будинки, гараж та господарчу споруду. Незначні тілесні ушкодження отримали дві жінки. Медичну допомогу їм надали на місці.

Також 21 вересня о 11:25 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Крім того, вдень о 14:30 ворожих артилерійських обстрілів зазнало с. Солончаки Куцурубської громади. Внаслідок чого виникла пожежа сухої трави та чагарників, яку було ліквідовано. Постраждалих немає.

У Миколаєві, Первомайському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

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