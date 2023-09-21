На Миколаївщині двоє чоловіків підірвались на протитанковій міні. Один загинув
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. На Миколаївщині в результаті підриву на боєприпасі загинув молодий чоловік, ще один знаходиться в лікарні, пише УНН з посиланням на ДСНС.
Деталі
Зазначається, що подія сталася на Снігурівщині. Там, на протитанковій міні підірвався автомобіль. Загинув молодий чоловік, 2000 р.н. Ще один чоловік, 1985 р. н., отримав численні травми та перебуває в лікарні.
Територія, якою їхав автомобіль, виявилась небезпечною, адже під час обстеження тут виявлено й інші боєприпаси. Обставини трагедії встановлюють правоохоронці.
Доповнення
"Деокуповані території буквально “нашпиговані” ворожими боєприпасами. Тож закликаємо місцевих жителів бути вкрай обережними! Якщо побачили предмет, ззовні схожий на боєприпас, одразу телефонуйте на спецлінію 101 або 102!", - наголошують в ДСНС.
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Загалом впродовж доби піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 127 разів, виявлено, вилучено і знешкоджено 469 одиниць вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 266,22 гектара.
Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області 22 тисяч 957 разів, Київщині – 8 тисяч 786, Донеччині – 8 тисяч 041, Миколаївщині – 6 тисяч 034, Херсонщині – 7 тисяч 710, Чернігівщині – 4 тисячі 954, Сумщині – 2 тисячі 522, Черкащині – 1 тисяча 321.
Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 432 тисячі 340 одиниць вибухонебезпечних предметів та 2 тисячі 892 кг вибухової речовини, у тому числі 3 тисячі 095 одиниць авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 96 тисяч 015 гектар.
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