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На Николаевщине двое мужчин подорвались на противотанковой мине. Один погиб

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КИЕВ. 21 сентября. УНН. На Николаевщине в результате подрыва на боеприпасе погиб молодой человек, еще один находится в больнице, пишет УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Отмечается, что происшествие произошло на Снигиревщине. Там, на противотанковой мине подорвался автомобиль. Погиб молодой человек, 2000 г.р. Еще один мужчина, 1985 г.р., получил многочисленные травмы и находится в больнице.

Территория, по которой ехал автомобиль, оказалась опасной, ведь при обследовании здесь обнаружены и другие боеприпасы. Обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.

Дополнение

"Деоккупированные территории буквально “нашпигованы” вражескими боеприпасами. Поэтому призываем местных жителей быть крайне осторожными! Если увидели предмет, внешне похожий на боеприпас, сразу звоните по спецлинии 101 или 102!", - отмечают в ГСЧС.

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В целом в течение суток пиротехнические подразделения ГСЧС привлекались 127 раз, обнаружено, изъято и обезврежено 469 единиц взрывоопасных предметов, обследована территория площадью 266,22 гектара.

Чаще всего пиротехнические подразделения работали: в Харьковской области 22 тысяч 957 раз, Киевской области – 8 тысяч 786, Донецкой области – 8 тысяч 041, Николаевской области – 6 тысяч 034, Херсонской области – 7 тысяч 710, Черниговской области – 4 тысячи 954, Сумской области – 2 тысячи 522, Черкасской области – 1 тысяча 321.

Всего с начала широкомасштабного военного вторжения российской федерации на территории Украины обезврежено 432 тысячи 340 единиц взрывоопасных предметов и 2 тысячи 892 кг взрывчатого вещества, в том числе 3 тысячи 095 единиц авиационных бомб. Обследована территория площадью более 96 тысяч 015 гектар.

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