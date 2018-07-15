Вратарь сборной Ирана получил предложение о переходе в "Динамо" - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Основной голкипер сборной Ирана и клуба “Персеполис” Алиреза Бейраванд получил предложение от “Динамо” о переходе в киевский коллектив, сообщает УНН со ссылкой на ресурс Dynamomania.
“Могу рассказать об интересе со стороны „Динамо“, „Бешикташа“ и „Торино“. Кроме того, есть варианты в Нидерландах и Португалии.
Предложение от „Динамо“ считаю наиболее конкретной, они готовы заключить контракт”, — заявил кипер.
Несмотря на это Бейраванд предпочел перехода в “Торино” среди других вариантов продолжения карьеры.
Заметим, что 25-ринчий, трансферная стоимость которого равна 1,2 млн. Евро, провел три матча на ЧМ-2018, в которых пропустил два гола. Кроме того, Бейраванд запомнился тем, что отбил пенальти от Криштиану Роналду.